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الجمعة، 17 مايو 2019 02:34 م
خالد صلاح
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وفحص طلبات المتقدمين لمشروع البيوت الريفية بقرى

رئيس مركز الفرافرة : تلقينا 110طلب لتنفيذ مشروعات نخيل ضمن مبادرة الرئيس

الجمعة، 17 مايو 2019 02:08 م
رئيس مركز الفرافرة : تلقينا 110طلب لتنفيذ مشروعات نخيل ضمن مبادرة الرئيس النخيل - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن تلقى المركز لـ110 طلبات من مزارعين ومستثمرين  لاستصلاح وزراعة وإقامة مزارع نخيل بزمام المركز والقرى التابعه له.

وقال الفحام، فى بيان إن المركز يفحص هذه الطلبات، لتحديد مدى أحقية مقدمى هذه الطلبات ومطابقتها للإجراءات القانونية، تمهيدًا لتخصيص مساحات متنوعة من الأراضى لبدء أعمال الزراعة، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة 2 مليون نخلة بزمام الوادى الجديد.

على جانب آخر، أعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، فى بيان له عن فحص طلبات الشباب المتقدم للحصول على 50 منزلا ريفى بقرية غرب الموهوب.

وقال إبراهيم، إن المشروع تقدم له، 370 شاب وجارى الانتهاء من فحص  الطلبات، وإعلان أسماء المستحقين وفتح باب التظلمات لمدة 15 يوما وسوف يجرى منح كل شاب بيت ريفى ومساحة 4 أفدنة ضمن مشروع الظهير الزراعى بالقرية.

وفى سياق آخر،  أعلن رئيس مركز الداخلة، أنه تم الانتهاء من حصاد محصول القمح بقرية القصر التابعة للمركز بنسبة 97% على مساحة 10400فدان  كما تم الانتهاء من حصاد المحاصيل الشتوية الأخرى مثل الفول البلدى لمساحة 200 فدان، مؤكدا على أن الإدارة الزراعية بالقصر انتهت من زراعة 20 حقل ارشادى من محصول القمح جيزة 151 شندويل 11وجميزة 4 أفدنة وبلغت إنتاجية الحقل الارشادى 10 إردب للفدان .

وأضاف رئيس المركز أن لجنة من وزارة الزراعة والوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب والإدارة البيطرية بالداخلة تفقدت المجزر القديم بقرية غرب الموهوب،  حيث انتهى رأى اللجنة على إنشاء مجزر جديد بمدخل القرية على مساحة 350 متر مربع بتكلفة تقديرية تتراوح من 2 إلى 4 ملايين جنيه وينفذه جهاز تعمير الوادى الجديد، وسيجرى البدء فى إنشاء هذا المجزر فور موافقة وزير الزراعة مباشرة.

 

 

 

 


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