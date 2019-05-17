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رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تطوير الطرق بحى النادى وإسكان الشباب

الجمعة، 17 مايو 2019 01:03 م
رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تطوير الطرق بحى النادى وإسكان الشباب تطوير الطرق بمدينة الشروق
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جار الانتهاء من تطوير وصيانة وترميم الطرق بمنطقة شمال شرق حى النادى بالمدينة، مضيفا أن منطقة حى النادى تنقسم إلى 4 مجاورات شمال شرق وشمال غرب وجنوب شرق وجنوب غرب.  
 
تطوير الطرق بالشروق
تطوير الطرق بالشروق
 
وأضاف الغيطى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه سيتم البدء فى تطوير وصيانة باقى المجاورات تباعاً، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتطوير وصيانة حى النادى تبلغ 40 مليون جنيه، وتشمل عملية التطوير تنسيق المناطق الخضراء وترميم الأرصفة والطرق.
 
تطوير الطرق بمدينة الشروق
تطوير الطرق بمدينة الشروق
 
وأعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أنه جار العمل على صيانة وترميم وإعادة الشئ لأصله لأعمال الطرق بمنطقة إسكان الشباب الشمالى والجنوبى، حيث تشمل عملية التطوير منطقة 63 متر مربع ومنطقة 70 مترا وحجر الأساس بإسكان الشباب بالمدينة، مضيفا أن التكلفة الإجمالية لعمليات التطوير تبلغ 25 مليون جنيه.
 
 
إعادة الطريق لأصله بحى الشباب بالشروق
إعادة الطريق لأصله بحى الشباب بالشروق

أعمال التطوير بالشروق
أعمال التطوير بالشروق

أعمال تطوير الطرق
أعمال تطوير الطرق

تطوير الطرق بالشروق
تطوير الطرق بالشروق

تطوير الطرق بمدينة الشروق
تطوير الطرق بمدينة الشروق

تطوير الطرق
تطوير الطرق

تطوير طريق بحى الشباب بالشروق
تطوير طريق بحى الشباب بالشروق

حى النادى بالشروق
حى النادى بالشروق

رئيس جهاز مدينة الشروق ومساعديه
رئيس جهاز مدينة الشروق ومساعديه

عقار بالشروق
عقار بالشروق

مدينة الشروق
مدينة الشروق

 


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