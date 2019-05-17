رئيس جامعة الأزهر يشارك فى ندوة بالسعودية حول "المسجد النبوى"

كتب لؤى على

فى خطوة تعكس عمق العلاقات العلمية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فى فعاليات ندوة "الجهود العلمية فى المسجد النبوى فى العهد السعودي"، التى تنظمها جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالاشتراك مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى الشريف، وعقدت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وألقى رئيس جامعة الأزهر –خلال فعاليات الندوة- كلمة قال فيها: "إن الجزيرة هى مهبط الوحى وبدء رسالة الإسلام, وإدراكًا من ولاة الأمر بعبء الأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه الإسلام والمسلمين فى نشر الدعوة الإسلامية، نجد أن المملكة العربية السعودية كان لها جهودا علمية تُذكر فتُشكر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن ندوة "الجهود العلمية فى المسجد النبوى فى العهد السعودي" تأتى فى إطار اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بالحرمين الشريفين، وتبيان دورهما فى نشر الوسطية فى الإسلام وتصحيح المفاهيم وإذكاء روح التنافس بين الباحثين على مستوى العالم، وإثراء المكتبة الإسلامية بالبحوث العليمة المتميزة، بما يعود بالنفع على الأمة.

وسأل -فى ختام كلمته- الله عز وجل أن يمنّ على هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بالأمن والإيمان والسلم والسلام، موجهًا شكره للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا على هذه الجهود العلمية فى رحاب المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

أقيمت الندوة بمركز الملك سلمان الدولى للمؤتمرات، بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، و الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة.