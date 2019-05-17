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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

الجمعة، 17 مايو 2019 11:47 ص
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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- مدبولى يشدد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بأعلى كفاءة وفى التوقيتات الزمنية المحددة

 
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية حاليا، وأعمال تطوير استاد القاهرة، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل. 
 
وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، بجانب الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق ربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد. 
 
واستعرض رئيس الوزراء خلال جولته ما يتم من  خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد، سيتم استخدامها فى الاستقبال والضيافة، كما تم تغيير مناطق وإضافة غرف جديدة لخلع الملابس، وإنهاء متطلبات الاتحاد الإفريقى بالاستاد. 
 
وتفقد رئيس الوزراء أرضية الاستاد، التى تم الانتهاء من الاعمال بها، مع استمرار المتابعة، لتكون على أكمل وجه مع انطلاق البطولة، وتابع رئيس الوزراء العمليات التى تتم  من تركيب المقاعد المرقمة، ومجموعة من الشاشات، مع صيانة الشاشة الرئيسية، كما تم تغيير وتطوير ديكورات المدخل للمقصورة الرئيسية. 
 
وتضمنت جولة رئيس الوزراء التأكد من  تغيير بوابة الاستاد البحرية، كما تتم حاليا أعمال مراجعة شبكات البوابات الإلكترونية، والانتهاء من رفع كفاءة الإضاءة، مع تطوير شبكة الواى فاى داخل الاستاد، والمنطقة الاعلامية، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية بوجه عام، خاصة مياه الشرب والصرف الصحى. 
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بأعلى كفاءة وفى التوقيتات الزمنية المحددة، ليكون استاد القاهرة واجهة حضارية للبطولة، ومعبرا عما تشهده مصر حاليا من تطور وتنمية فى مختلف المجالات.
 
ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال آخر مايو الجارى، ما عدا تركيب المقاعد الذى سينتهى فى الأسبوع الأول من يونيو.

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