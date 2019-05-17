رئيس الوزراء العراقى: ضبط عدد من منفذى الأعمال التخريبية فى تظاهرات النجف

بغداد /أ ش أ/

أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، الخميس، أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المنفذين لأعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الأبرياء وحرق الممتلكات وتخريبها فى تظاهرات شهدتها مدينة النجف وراح ضحيتها 3 مواطنين وأصيب 17 آخرون.

وطالب عبد المهدى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)الإخبارية - أبناء الشعب العراقى بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون، لافتا إلى أن التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين بإطلاق النار أو الحرق، وتقديم من يثبت عليه الجرم إلى القضاء.

كانت خلية الإعلام الأمنى لقيادة العمليات المشتركة فى العراق قد أعلنت - فى وقت سابق - أن 4 مواطنين قتلوا وأصيب 17 آخرون بجروح فى تظاهرات شهدتها مدينة النجف.