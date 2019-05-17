video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد سعيه لوقف إطلاق النار فى ليبيا

الجمعة، 17 مايو 2019 02:06 م
رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد سعيه لوقف إطلاق النار فى ليبيا جوزيبى كونتى والمشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلن رئيس الوزراء الايطالى، جوزيبى كونتى الجمعة أنه يعمل من أجل وقف إطلاق النار فى ليبيا، وذلك عشية إجتماعه فى روما مع المشير خليفة حفتر.

 

وأكد رئيس الوزراء الإيطالى فى مداخلة أمام منتدى مدينة أريتسو (إقليم توسكانا) عن السلام والحد من النزاعات المسلحة أنه لا يمكن العمل مع الخيار العسكرى لأن العنف لا يولد إلا العنف.

 

كانت الحكومة الايطالية قد أصدرت بيان فى أعقاب لقاء الذى قالت إنه  يندرج فى إطار الاجتماعات العديدة لرئيس الوزراء الإيطالى مع ممثلى الأطراف الليبية، الشركاء الرئيسيين والأمم المتحدة، لمواجهة التدهور الميدانى المقلق.

 

وأشار بيان الحكومة الايطالية إلى أن كونتى أكد مجدداً ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى أقرب وقت ممكن، وذلك لتجنب وقوع أزمة إنسانية فى البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليبيا تحتفل بالذكرى الخامسة لإطلاق عملية الكرامة.. حفتر تمكن من تشكيل جيش وطنى قوى لمواجهة الإرهاب.. وحرر مدن المنطقتين الشرقية والغربية ويسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يجتمع مع حفتر قائد قوات شرق ليبيا الأسبوع المقبل

رئيس وزراء إيطاليا يستقبل حفتر فى روما ويدعوه لوقف إطلاق النار

شاهد.. خليفة حفتر يؤدى مناسك العمرة وسط حراسة بسيطة

السيسى يستقبل حفتر ويؤكد دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية

رئيس الوزراء الإيطالى يتطلع إلى إجراء لقاء قريب مع الجنرال الليبى حفتر

حفتر يعلن رمضان "شهر جهاد"..ويتعهد بتحرير طرابلس

رئيس الوزراء الإيطالى

اخبار ايطاليا

حفتر

رئيس وزراء ايطاليا

حكومه روما

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة