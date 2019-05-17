رئيس البرلمان الأوكرانى يعلن حل الائتلاف البرلمانى الرئيسى

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أعلن رئيس البرلمان الأوكرانى حل الائتلاف الرئيسى بالبرلمان ، عقب خروج حزب "الجبهة الشعبية" من الائتلاف الذى يشكله مع كتلة الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن أمام البرلمان شهر واحد لتشكيل ائتلاف جديد، وإما يمكن للرئيس حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.



تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأوكرانى المنتخب فولوديمير زيلينسكى فى 20 مايو الحالى فى جلسة عامة للبرلمان.. ويمكن القانون الرئيس المنتخب من حل البرلمان قبل 27 مايو ، أى قبل ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة.