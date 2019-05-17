video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الإنجيلية يفتتح ملتقى شبابى بالمنيا ويعين شيوخًا جددًا

الجمعة، 17 مايو 2019 08:13 م
رئيس الإنجيلية يفتتح ملتقى شبابى بالمنيا ويعين شيوخًا جددًا القسس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتبت سارة علام
إضافة تعليق

افتتح الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، صباح اليوم الجمعة، "ملتقى الشباب الإنجيلى بشمال المنيا" بالكنيسة الإنجيلية ببنى مزار، وقدم كلمة خلال فعاليات اللقاء حول "الشباب بين الكنيسة والمجتمع التحديات والتأثير"، ودور الكنيسة فى تغيير الظروف والبيئة لخدمة رسالة الإنجيل.

 

وشارك زكى، رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بالناصرية، المنيا، والاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الكنيسة، كما شارك رئيس الإنجيلية باحتفال رسامة وتنصيب شيوخ وشمامسة جدد بكنيسة أبو جلبان ببنى مزار المنيا، وتكريم المجلس الأول بالكنيسة.

 

شارك فى فعاليات اليوم القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عزت عفيفى، راعى الكنيسة ببنى مزار، بحضور كل من القس جون رشدى، رئيس مجمع المنيا الإنجيلى، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية بالمنيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أندرية زكى بقداس عيد القيامة: قيامة المسيح تدعو لعدم الاستسلام وكسر الجمود

بالأرقام ..أندريه زكى يكشف تفاصيل رؤية الهيئة الانجيلية فى العمل التنموى

أندريه زكى: اللقاءات الروحية تقدم فكر دينى يبنى المجتمع

اندريه زكي

الانجيلية

الشباب الانجيلي بالمنيا

اخبار

اخر الاخبار

خبر

الطائفة الإنجيلية

الكنيسة الإنجيلية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة