رئيس الإنجيلية يفتتح ملتقى شبابى بالمنيا ويعين شيوخًا جددًا

كتبت سارة علام

افتتح الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، صباح اليوم الجمعة، "ملتقى الشباب الإنجيلى بشمال المنيا" بالكنيسة الإنجيلية ببنى مزار، وقدم كلمة خلال فعاليات اللقاء حول "الشباب بين الكنيسة والمجتمع التحديات والتأثير"، ودور الكنيسة فى تغيير الظروف والبيئة لخدمة رسالة الإنجيل.

وشارك زكى، رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بالناصرية، المنيا، والاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الكنيسة، كما شارك رئيس الإنجيلية باحتفال رسامة وتنصيب شيوخ وشمامسة جدد بكنيسة أبو جلبان ببنى مزار المنيا، وتكريم المجلس الأول بالكنيسة.

شارك فى فعاليات اليوم القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عزت عفيفى، راعى الكنيسة ببنى مزار، بحضور كل من القس جون رشدى، رئيس مجمع المنيا الإنجيلى، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية بالمنيا.