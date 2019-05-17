دولتان تصدر لهما مصر ولا تستورد منهما.. اعرف التفاصيل

كتبت- هبة حسام

بالرغم من أن مصر تتبادل تجاريًا مع أكثر من 37 دولة بالعالم، بمليارات الدولارات سنوياً، إلا أن هناك دولتين التبادل التجارى بينهما ومصر مقتصر على طرف واحد فقط لصالح الدولة المصرية، حيث تصدر مصر لهما ولا تستورد منهما أى منتجات.

تتمثل الدولتان فى دولة جيبوتى وجزر القمر، وهى دول عربية تستورد من مصر، ولكن لا تصدر إليها، ووفقًا لآخر البيانات المتاحة حول هذا الإطار، بلغ حجم صادرات مصر لجيبوتى 5.598 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، بدون واردات منها.

أما جزر القمر، فكان حجم تصدير السلع المصرية إليها محدودا خلال الفترة المذكورة من العام الجارى، حيث بلغ 282 ألف دولار فقط، بما يعادل 4.9 مليون جنيه مصرى، بدون أى واردات منها، ولكن بالرغم من ضآلة حجم صادرات مصر لجزر القمر، إلا أنها ارتفعت مقارنة بالفترة المماثلة من 2017، بنسبة زيادة 13.4%.

يذكر أن مصر نجحت خلال الشهرين الأولى من عام 2019، فى تحقيق فائض تجارى مع 10 دول عربية، من بينها دولتى جيبوتى وجزر القمر، وذلك من خلال التصدير لهما فقط بدون استيراد منهما، وقد بلغ إجمالى الفائض التجارى الذى حققته الدولة مع الدول العربية العشرة نحو 513.1 مليون دولار.