دار الإفتاء : يجوز اعطاء الزكاة لزوج الأبنة

كتب على عبد الرحمن

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من إعطاء الزكاة لزوج الأبنة الفقير، ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نص السؤال كالآتى:"بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟"

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"الجواب: لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها.. والله سبحانه وتعالى أعلم"