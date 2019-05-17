حملة ليلية لازالة اشغالات الطريق وسط الإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مسائية، لازالة اشغالات الطريق و ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، حيث قامت حملة لإزالة الاشغالات والتعديات بالتوجه الى شارع سعد زغلول بمحطة الرمل، تحت إشراف اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، وبعناية أيمن الحلو مدير ادارة اشغال الطريق.

وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات، والتعديات والفروشات، وايداعها شرطة المرافق، فى إطار تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الثغر، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام والباعة الجائلين.

واكد الحى على انة جاري المتابعة، واستمرار الحملات فى نطاق حى وسط لمواجهه تلك الظاهرة.