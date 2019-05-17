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الجمعة، 17 مايو 2019 10:09 م
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حملات نظافة ليلية بمنطقة السيل الجديد بأسوان.. صور

الجمعة، 17 مايو 2019 09:49 م
حملات نظافة ليلية بمنطقة السيل الجديد بأسوان.. صور حملات نظافة ليلية بمنطقة السيل
أسوان - صلاح المسن
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال النظافة بمنطقة السيل الجديد، بالتعاون بين مشروع النظافة التابع للوحدة وحى شرق المدينة.

 

فى نفس السياق استأنفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملات رفع الإشغالات بمشاركة قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، وبمعاونة قسم شرطة المرافق بأسوان، وذلك لتيسير الحركة للمواطنين، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من محافظة أسوان لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة سواء داخل الأسواق أو الشوارع والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن.

 
 
نظافة ليلية (1)
 

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نظافة ليلية (4)
 
 
 
نظافة ليلية (6)
 
نظافة ليلية (7)

 


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