video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط المحظور

الجمعة، 17 مايو 2019 11:56 ص
حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط المحظور أدوية بيطرية - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة فى 7 محافظات وهى "قنا، الشرقية، المنيا، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم، بورسعيد"، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 58 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات فى المحافظات وتم رصد 44 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الخدمات البيطرية" تطالب بزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة

"الخدمات البيطرية" تشن حملات مرورية على 479 مجزرا خلال رمضان

الخدمات البيطرية : تحصين 2.889 مليون رأس طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور

وزير الزراعة يكلف الخدمات البيطرية بسرعة إنجاز خطة تطوير الخدمات

الخدمات البيطرية

اللقاحات البيطرية

الطب البيطرى

مركز بيع الادوية

مخالفات بيع الادوية البيطرية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة