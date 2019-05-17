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حجز متهمين بالاعتداء على زوج شقيقتهما فى المرج

الجمعة، 17 مايو 2019 11:58 ص
حجز متهمين بالاعتداء على زوج شقيقتهما فى المرج حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة المرج، بحجز شقيقين متهمين بالتعدي علي زوج شقيقتهما والشروع في قتله بالمرج، لحين ورود تحريات المباحث.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هما "مصطفى.م" و "رامي. م" سائقين، واعترف المتهمان أمام النيابة بنشوب مشاجرة بينهما وبين زوج شقيقتهما "علي. ر"، عاطل، لتعديه على شقيقتهما وإصابتها بجرح نافذ في رأسها.

ترجع الواقعة بتلقى قسم المرج، بلاغاً من " على.ر" يفيد بتعرض للضرب على يد المتيمن السابق ذكرهما، والشروع فى قتله بأسلحة بيضاء، وعلى الفور تم تكثيف الأكمنة وضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

 

 


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