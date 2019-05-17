حجز متهمين بالاعتداء على زوج شقيقتهما فى المرج

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة المرج، بحجز شقيقين متهمين بالتعدي علي زوج شقيقتهما والشروع في قتله بالمرج، لحين ورود تحريات المباحث.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هما "مصطفى.م" و "رامي. م" سائقين، واعترف المتهمان أمام النيابة بنشوب مشاجرة بينهما وبين زوج شقيقتهما "علي. ر"، عاطل، لتعديه على شقيقتهما وإصابتها بجرح نافذ في رأسها.

ترجع الواقعة بتلقى قسم المرج، بلاغاً من " على.ر" يفيد بتعرض للضرب على يد المتيمن السابق ذكرهما، والشروع فى قتله بأسلحة بيضاء، وعلى الفور تم تكثيف الأكمنة وضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.