حبس 4 مسجلين خطر 4 أيام لاختطافهم شخصين بالشروق بسبب خلافات مالية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، بحبس 4 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، متهمين باختطاف شخصين على خلفية خلافات مالية بينهم، وتعدوا عليهم بالضرب واحتجزوهم داخل سيارة حتى تم فك أسرهم من قبل رجال الشرطة.

كما أمرت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض المجنى عليهما على الطب الشرعى لإثبات ما بهما من إصابات.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على مسجلين خطر مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا وآخران عاطلان، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهما وبصحبتهما شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية ومصابين بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.

وعقب ايقافهما، وبسؤال المصابين أكدا تعرضهما للضرب والاحتجاز داخل السيارة من قبل المتهمين، وذلك على خلفية وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد المتهمين، لسابقة تحصله منهما على مبلغ 25 ألف جنيه، وذلك قيمة تأمين شراء عملات أجنبية، فقاموا باستدراجه للتقابل بأحد المقاهى بمنطقة الخصوص فى القليوبية، وبدعوى إنهاء الخلافات المالية، حيث حضر وبصحبته المجنى عليه الثانى بسيارة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، واصطحابهما بالإكراه تحت تهديد السلاح، داخل السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، والاستيلاء على السيارة ملك المجنى عليه الأول، لإجباره على رد المبلغ المالى المستولى عليه، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها فى منطقة الخصوص محافظة القليوبية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة بالواقعة، التى أمرت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.