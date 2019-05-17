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جوايدو: لدينا مبعوثين فى النرويج ولكن لا يوجد أى مفاوضات على الاطلاق

الجمعة، 17 مايو 2019 10:30 ص
جوايدو: لدينا مبعوثين فى النرويج ولكن لا يوجد أى مفاوضات على الاطلاق زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو
كتبت فاطمة شوقى
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أكد زعيم المعارضة الفنزويلية ، خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا للبلاد، أنه لديه مبعوثين فى النرويج ، مضيفا: لن نعرض أنفسنا لأى نوع من المفاوضات الخاطئة".

 

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فقد أكد جوايدو أن المعارضة أرسلت العديد من المندوبيين إلى النرويج لوضع الأسس لمفاوضات محتملة مع نظام نيكولاس مادورو.

 

وفى هذا السياق، أوضح جوايدو نية الحكومة النرويجية فى ممارسة وساطة بين الطرفين للتوصل إلى حل سلمى لأزمة الدولة الكاريبية ، وقال "لا يوجد أى مفاوضات على الاطلاق".

 

وكان التلفزيون النرويجى العام أكد أن "مفاوضات سلام" بين ممثلين للسلطات الفنزويلية وآخرين من المعارضة عقدت هذا الأسبوع فى أوسلو.

 

وأوضح زعيم المعارضة أنها "المرة الثانية" التى تدعو فيها الحكومة النرويجية ممثلين عن السلطة والمعارضة فى محاولة لتولى "وساطة فى هذه الأزمة التى اتخذت أبعادا دولية"

 

وجدد جوايدو أن الغاية الوحيدة لأي تقارب يجب أن تكون "نهاية استغلال" السلطة من جانب الرئيس مادورو، وتشكيل "حكومة انتقالية" وإجراء "انتخابات حرة".

 

وأعلن جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، فى 23 يناير الماضى، وحظى بتأييد 54 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الامريكية.


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