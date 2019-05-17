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جارديان تكشف كواليس اجتماعات قاسم سليمانى مع مليشيات العراق الشيعية

الجمعة، 17 مايو 2019 11:55 ص
جارديان تكشف كواليس اجتماعات قاسم سليمانى مع مليشيات العراق الشيعية قاسم سليمانى
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قاسم سليمانى، القيادى بالحرس الثورى الإيرانى، قد التقى مؤخرا بميليشيات عراقية فى بغداد وطلب منهم الاستعداد لحرب بالوكالة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية رفيعة المستوى أن سليمانى استدعى ميليشيات خاضعة لنفوذ طهران قبل ثلاثة أسابيع، فى ظل زيادة حدة التوتر فى المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطوة حشد حلفاء إيران الإقليميين قد أثارت مخاوف فى الولايات المتحدة بأن مصالح واشنطن فى الشرق الأوسط تواجه تهديدا ملحا.

وقد رفعت بريطانيا مستوى التهديد للقوات البريطانية فى العراق يوم الخميس.

وقال أحد المصادر أنه فى حين التقى سليماني بشكل منتظم مع قادة الجماعات الشيعية العراقية المسلحة على مدار السنوات الخمس الماضية، فإن طبيعة ولهجة هذا الاجتماع كانت مختلفة، فلم يكن الأمر مجرد دعوة لحمل الأسلحة بل كان أكبر من ذلك.

وأدى هذا الاجتماع إلى موجة من النشاط الدبلوماسى بين المسئولين الأمريكيين والبريطانيين والعراقيين الذين يحاولون إبعاد شبح المواجهات بين واشنطن وطهران والذين يخشون أن يصبح العراق ساحة للصراع.

وكان هذا اللقاء سببا فى قرار أمريكى بإخلاء الفريق الدبلوماسى غير الضرورى من سفارة واشنطن فى بغداد وأربيل ورفع مستوى التهديد فى القواعد الأمريكية فى العراق.

وقال أحد المصادر إن قادة كل الميليشيات التى تقع تحت مظلة وحدات الشعب الشعبى حضروا الاجتماع الذى دعا إليه سليمانى والتقى أحد المسئولين الكبار الذى علم باللقاء بعد ذلك مع المسئولين الغربيين للتعبير عن مخاوفه.


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