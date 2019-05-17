توريد 121.4 ألف طن قمح للصوامع والمطاحن بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن معاذ عبد الرحيم،وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، توريد 121 ألف طنًا و467 كجم قمح داخل وخارج المحافظة، منذ بدء حصاد المحصول وحتى اليوم.

وقال معاذ فى بيان له، إنه تم توريد 97196 طن قمح خارج المحافظة، وذلك لصوامع ومطاحن شركة مصر الوسطي ومحافظات أخري، بينما جري توريد 24297 طن من لمحصول لشون وصوامع داخل المحافظة.

وأكد معاذ، أنه توريد هذه الكميات لهنجر وشونة مركز الخارجة وشركة الصوامع، كما أن الشون ومراكز الاستلام مستمرة في استلام المحصول من المزارعين والموردين دون توقف، بهدف الوصول إلى استلام أعلى معدلات وسط ارتفاع الكميات الواردة، بجانب توفير الأجولة الفارغة ودقة الموازين والرقابة اليومية لضمان حصول الموردين على المستحقات المالية دون توقف.

وأوضح معاذ، أن شون المحافظة تعمل طوال أيام الأسبوع دون توقف وبكل المناطق لاستلام القمح، بجانب تسلم القمح بصومعة بصومعة الخارجة بطاقة 45 الف طن، وشرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن وهنجر الخارجة بطاقة تخزينية 2000 طن، بالإضافة إلى شونة مطاحن مصر الوسطى بطاقة تخزينية 2000 طن، بجانب شون " الفرافرة – غرب الموهوب – موط – بلاط- باريس".

ومن جانب آخر، أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، عن موافقة الوزارة لإقامة مدرسة ثانوي زراعية بغرب الموهوب بمركز الداخلة علي مساحة 4200 متر مربع.

وأكد "المرسي"، على موافقة الوزارة علي 106 ملف لتراخيص حظائر ماشية ومشروعات زراعية تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، وجري إرسال هذه الملفات للوحدات المحلية بالمراكز.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المديرية حصلت علي 6 موافقات فنية لإقامة مزارع دواجن لإنتاج بداري تسمين خلال شهر فبراير 2019.