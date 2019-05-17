توثيق 11 حالة تصديق على الزواج بقرية التلول بسيناء

وقالت نوال سالم مقرر المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، أن الإجراءات تمت فى إطار التحرك من المجلس القومى للسكان للقيام بدوره فى النهوض بقرية التلول التى صنفت ضمن القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهوري، وتنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض القرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ورعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأضافت أن الحملة نفذت بتعاون مشترك مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالتلول المجلس القومى للمرأة، وتم تنفيذ التوثيق بمقر مجلس مدينة بئر العبد بحضور سالم المأذون رئيس الموارد البشرية بمجلس مدينة بئر العبد، ومحمد سويلم رئيس قرية التلول ، وهدى سويلم عضو المجلس القومى للمرأة ومنصور ابراهيم مأذون مركز بئر العبد.

وأشارت رئيس فرع المجلس القومى للسكان، إلى أن حملات المجلس على أرض شمال سيناء متواصلة لاستخراج الأوراق الثبوتية للأهالى، وتوثيق حالات الزواج القبلى والغير موثق رسميا .