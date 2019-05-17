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تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية "بدخلو" بالوادى الجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه

الجمعة، 17 مايو 2019 10:06 ص
تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية "بدخلو" بالوادى الجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه توصيل الصرف الصحى - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الجمعة، عن تنفيذ  مشروع الصرف الصحي بقرية "بدخلو" التابعة للمركز بنسبة 99% وباعتمادات بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، على أن يجري تسليم المشروع ودخوله الخدمة  خلال شهر من الآن .

وأضاف رئيس المركز، أن المشروع يشمل تنفيذ خط طرد ومحطة معالجة ، جارى الانتهاء من تشطيبها حاليا علاوة على حفر خط مواسير عمومى قطر 12 بوصة لمسافة 3 كيلو مترات.

وفى سياق آخر، وأضاف رئيس مركز الداخلة، أنه جارى إنشاء معهد أزهري بالقرية على مساحة 3 الآف متر مربع ويشمل 3 طوابق تتضمن فصولا دراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، بالإضافة لحجرات إدارية على أن يجري الانتهاء من التنفيذ خلال 18 شهر من تاريخ بدء التنفيذ.

 


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