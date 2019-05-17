تنظيم ورشة عمل حول الكشف المبكر عن سرطان الثدى

وائل ربيعى

نظمت الإدارة العامة للاتفاقيات والأمن البيئى التابعة لقطاع التعليم الجامعى، بعض ورش العمل برئاسة محمد محمود حسن، رئيس القطاع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من المنظور البيئي، وفي ضوء أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

ونظمت ورشة عمل عن التغذية السليمة، وذلك بالتعاون مع القطاع الصحى ، والكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ضمن تحقيق محور "الصحة الجيدة، فى مفهوم التنمية المستدامة 2030 .

كما نظمت الإدارة ورشة عمل بعنوان: "عش الغراب غذاء، ودواء، واستثمار"، وذلك لرفع الوعى البيئي ورياده المشروعات وتناولت فعاليات الورشة أهمية عش الغراب كغذاء غني بالبروتين وقلة السعرات، وأنواعه، وأهميته للإنسان كغذاء ، ودواء، واستثمار، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية لعمل مشروعات إنتاج فطر عش الغراب، وتسويقه، وخلال فعاليات الورشة تم إعداد نموذج عملي لزراعة عش الغراب، والاستماع إلى أسئلة الحضور والرد عليها.

ومن جانبها أوضحت المهندسة سعاد مختار مدير الإدارة العامة للاتفاقيات والأمن البيئي أن هذه الورشة تأتي فى إطار دعم الدولة لجميع جهود التنمية المستدامة الهادفة إلى الصحة الجيدة، ونمو الإقتصاد، والقضاء على الفقر والجوع.