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"تموين القليوبية":تحرير 1840 محضرا للمخابز وتوزيع 60 ألف بطاقة تموينية للمواطنين

الجمعة، 17 مايو 2019 10:37 ص
"تموين القليوبية":تحرير 1840 محضرا للمخابز وتوزيع 60 ألف بطاقة تموينية للمواطنين بطاقة تموينية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، أن المديرية حررت عددا كبيرا من المحاضر للمخابز والأسواق خلال شهر أبريل الماضى من العام الجارى، حيث تم تحرير 1840 محضر للمخابز والمطاحن بالمحافظة، تنوعت ما بينة نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وبدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر والتوقف عن النشاط دون إبلاغ الجهات. 

وأضاف "الصباحى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير أيضا 942 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما تم تحرير 18 محضر مواد بترولية، و15 محضر لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.

 وتابع الصباحى، أنه تم توزيع 60437 بطاقة تموينية على المواطنين منذ بداية العام وحتى الآن، تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد للبطاقات وتعديل، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة يوميا لضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على المواطن من أن يقع فريسة لجشع التجار، إلى جانب التأكد من البيانات وسلامة المنتجات المقدمة له حفاظا على صحته.

 

 

 
 

 


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