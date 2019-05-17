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الجمعة، 17 مايو 2019 07:03 م
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تموين الإسكندرية تحرر 90 محضر مخالفة على مستوى 3 إدارات تموينية

الجمعة، 17 مايو 2019 06:31 م
تموين الإسكندرية تحرر 90 محضر مخالفة على مستوى 3 إدارات تموينية جانب من الحملة
الإسكندرية - جاكلين منير
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات تموينية مكبرة؛ فى نطاق 3 إدارات تموينية وهى الجمرك والمنتزة ووسط الاسكندرية، وقد تم تحرير نحو 90 محضر مخالفة، يأتى ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط الأسواق. 
 

وتنوعت المخالفات ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، استيلاء على المال العام بدون وجه حق لأحد المخابز، استيلاء على مقررات تموينية بدون وجه حق، عدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق، عدم حمل شهادات صحية، عدم إخطار ثلاجة عن حركة المواد الغذائية الشهرية، وأكدت مديرية التموين بالإسكندرية على أنه تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
 

 

 


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