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تقرير خبراء صندوق النقد الدولى يوصى بصرف 2 مليار دولار لمصر

الجمعة، 17 مايو 2019 01:20 م
تقرير خبراء صندوق النقد الدولى يوصى بصرف 2 مليار دولار لمصر صندوق النقد الدولى
كتب - أحمد يعقوب
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قال صندوق النقد الدولى، إن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الـ5 والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الـ6 بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.
  
وأضاف صندوق النقد الدولى، أنه بصرف الشريحة الـ6 والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 12 مليار دولار.
 
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سوبير لال، مصر فى الفترة من 5 - 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، حسب بيان صحفى للصندوق اليوم الجمعة.
 
 

 


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المراجعة الخامسة

اقتصاد

برنامج الاصلاح الاقتصادى

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