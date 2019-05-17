تعليم الكبار بالمنوفية يعلن بدء حجز دورات معلمى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الدهشان عميد الكلية، عن بدء الحجز للدورات التدريبية فى عدد من المجالات.



منها إعداد معلمى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، ودورات التأهيل لاختبارات ICDL، ودورة إعداد معلمى تعليم الكبار ودورة الترجمة الفورية، وذلك بمركز تعليم الكبار بالكلية تحت إشراف الدكتور على حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار.