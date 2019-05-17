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تعرف على مواعيد فتح منافذ حجز القطارات خلال أيام العيد

الجمعة، 17 مايو 2019 03:17 م
تعرف على مواعيد فتح منافذ حجز القطارات خلال أيام العيد شباك تذاكر القطارات
كتب رضا حبيشى
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حدد هيئة السكة الحديد بداية عمل شابيك حجز التذاكر بالمحطات طوال فترة العيد بحيث يبدأ عملها ابتداء من التاسعة صباحا، ويستمر حتى منتصف الليل، مع قصر الحجز على محطات القيام الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية فقط.

وتقوم هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان للحجز أمام المسافرين، وتقوم غدا بالسبت بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان.

كما تطرح هيئة السكة الحديد بعد غد الأحد مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان، والاثنين تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، كما تطرح الثلاثاء مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.

 

 


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حجز تذاكر العيد

تذاكر القطارات

حجز تذاكر السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

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