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تعرف على كيفية استخدام محافظة البحر الأحمر لـ"المياه الرمادية"

الجمعة، 17 مايو 2019 03:26 م
تعرف على كيفية استخدام محافظة البحر الأحمر لـ"المياه الرمادية" محافظة البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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طبقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بداية العام الماضي تجربة المياه الرمادية، بهدف التوفير فى استهلاك المياه، وذلك من خلال إعادة استخدام "المياه الرمادية" وهى مياه الغسيل والاستحمام عقب معالجتها، حيث يتم استخدامها فى نظافة الشوارع والسيارات والرى، والتي تمثل 40% من نسبة المياه المستخدمة بالمنازل.

واستخدمت محافظة البحر الأحمر تلك المياه في عدة استخدامات، حيث وجه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر باستخدام تلك المياه في ري الأشجار والمساحات الخضراء داخل المدارس والمساجد.

كذلك وجه محافظة البحر الأحمر، باستخدامها في رى المناطق الشجرية العامة بالغردقة من خلال تلك المياه، وذلك تقديرا لقيمة مياه الشرب والاستغلال الأمثل للمياه بالمحافظة.

ووجه المحافظ، شركة النظافة بالغردقة باستخدام المياه الرمادية لغسيل المكانس والعربات والحاويات يوميا وتعقيمهم أسبوعيا لعدم انتشار الأمراض، وكذلك استخدامها في غسيل الشوارع.


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