video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على اختصاصات هيئة مفوضى الدولة × 5 نقاط

الجمعة، 17 مايو 2019 01:30 ص
تعرف على اختصاصات هيئة مفوضى الدولة × 5 نقاط مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

أعطى المشرع فى قانون مجلس الدولة الحالى، اختصاصات متعددة وكبيرة لهيئة مفوضى الدولة، وهذه الاختصاصات هى:
 

 1ـ تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.

2ـ إعداد التقرير عن الدعوى.

3ـ اقتراح إنهاء النزاع ودياً.

4ـ الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائى.

5ـ  الطعن فى الأحكام.
 

جدير بالذكر أن قضاء مجلس الدولة ليس له قانون إجرائى يحكمه كقانون المرافعات، حيث نصت المادة من قانون مجلس الدولة على تطبيق قانون المرافعات على إجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة، فيما لم يرد بشأنه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى، وظل قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به هو السارى فى شأن العديد من الإجراءات أمام مجلس الدولة بمحاكمة المختلفة، إلا أن العرف قد جرى أمام محاكم مجلس الدولة - على سبيل المثال - عدم شطب الدعوى لعدم حضور المدعى على خلاف ما هو سائد أمام القضاء العادى، ويمكن القول إن القاضى فى قضاء مجلس الدولة هو الذى يدير الخصومة منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها بعكس القضاء العادى، فالخصوم هم من يديرون الخصومة منذ رفع الدعوى وحتى الحكم فيها.

 

ويمكن القول فى النهاية، إن مجلس الدولة بقسمه القضائى هو حصن الحقوق والحريات فى البلاد، وهو الذى يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة توافق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى وتحيله لمجلس الدولة

اعرف مواعيد مقابلات خريجى حقوق 2017 لجامعتى القاهرة وعين شمس بمجلس الدولة

مجلس الدولة: الجهات العامة تخضع للحد الأقصى للأجور دون الشركات المساهمة

نداء قانونى.. دعوى أمام مجلس الدولة لمنح مواطنة براءة ذمة مالية

مجلس الدولة

قانون مجلس الدولة

الحوادث

المفوضين

هيئة مفوضي الدولة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

الإفتاء : استئجار ملعب كرة قدم والفريق الخاسر يتحمل الإيجار حرام شرعا

الإفتاء : استئجار ملعب كرة قدم والفريق الخاسر يتحمل الإيجار حرام شرعا

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة