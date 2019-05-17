تعاون بين مصر والصين فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة

بحثت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مع وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينى، تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات المشتركة مثل الذكاء الاصطناعى، والبيانات الضخمة، وعلوم الفضاء، والاستشعار عن بعد، والزراعة، والمياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومكافحة التصحر.

وخلال اللقاء الذى عقد على هامش المؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية بعنوان: "الذكاء الاصطناعى والتعليم"، بالتعاون مع منظمة اليونسكو وحكومة بلدية بكين، تم التأكيد على نتائج الاجتماع الثامن للجنة المشتركة الذى أقيم بمصر عام 2018، والاستعداد للجنة المشتركة التاسعة والتى ستقام بالصين خلال عام 2020، وكذلك توطين ونقل التكنولوجيا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

ومن جانبه، أكد وان قانغ، وزير العلوم والتكنولوجيا الصينى، على عمق علاقات التعاون التى تربط بين الجانبين، معربًا عن تطلعه بعقد المزيد من اتفاقات التعاون خلال الفترة المقبلة بين المؤسسات التعليمية المصرية الصينية فى مجال البحث العلمى.

حضر اللقاء عن الجانب الصينى وى دونجباى المدير العام لقسم التعاون الدولى، وشو يونغ المدير العام لقسم التخطط الاستراتيجى، ووان يونجبنج مستشار الوزير لقسم التعاون الدولى، ووانغ شياو مدير قسم التعاون الدولى، وليو جيا نائب مدير قسم التعاون الدولى.