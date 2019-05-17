تشكيل لجنة لفحص شكاوى المواطنين عن المخلفات فى مصر الجديدة

بحثت لجنة من إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، بعض الشكاوى الواردة لها، بخصوص وجود مخلفات بحى مصر الجديدة، حيث توجهت اللجنة لحى مصر الجديدة، وتم التنسيق مع أحمد أنور عباس رئيس الحى للمرور فى المناطق ومتابعة الموقف عن كثب.

وقامت اللجنة بالمرور فى العديد من شوارع حى مصر الجديدة، ولم تلاحظ سوى وجود منطقة مناولة على حدود حى الزيتون مع مصر الجديدة، يلقى المواطنين مخلفات البناء بها وتقوم هيئة النظافة برفع تلك المخلفات على مدار اليوم.

كما تابعت اللجنة نقطة تجميع المخلفات البلدية اسفل كوبرى 4.5، وتقوم هيئة النظافة برفع المتولد صباحا يوميًا، ونقله إلى مقلب العبور، وستواصل اللجنة المرور على العديد من المناطق فى مصر الجديدة لمتابعة الموقف، وعمل تقرير مفصل خلال الأيام المقبلة.