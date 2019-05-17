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الجمعة، 17 مايو 2019 08:46 م
خالد صلاح
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تزايد أعداد طالبى اللجوء إلى كندا إلى 55 ألف شخص نهاية 2018

الجمعة، 17 مايو 2019 08:08 م
تزايد أعداد طالبى اللجوء إلى كندا إلى 55 ألف شخص نهاية 2018 رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا /أ ش أ/
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تضاعف عدد طالبى اللجوء فى كندا خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم، الجمعة، من قبل وكالة الإحصاء الكندية.

 

وبلغ عدد طالبى اللجوء فى عام 2015 - وهو العام الذى وصل فيه رئيس الوزراء "" إلى سدة الحكم إلى 16 ألف شخص، حيث ارتفع هذا العدد إلى 50 ألف شخص فى عام 2017.

 

وواصل عدد طالبى اللجوء فى الارتفاع بالبلاد فى عام 2018، ولكن بوتيرة أقل، ليصل عددهم إلى 55 ألف شخص، إلا أن هذا العدد يبقى أقل بكثير من العدد الأقصى لطالبى اللجوء قبل عقد من الزمن، عندما كان حزب المحافظين الكندى بقيادة ستيفن هاربر فى السلطة فى أوتاوا.

 

وتظهر بيانات وكالة الإحصاء أن طالبى اللجوء هم فى معظمهم من الذكور، وأن المعدل العمرى فى أوساطهم أدنى من المعدل العمرى فى كندا.

 


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