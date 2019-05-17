تركيا: قرار أمريكا بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية متناقض

رويترز

قالت روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة إنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا يتناقض مع هدف بلوغ التجارة بين البلدين 75 مليار دولار، مضيفة أن أنقرة ترحب بتحرك واشنطن لخفض الرسوم على واردات الصلب من تركيا إلى النصف.

وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إنه أنهى تأهل تركيا لبرنامج نظام الأفضليات المُعمم اعتبارا من اليوم الجمعة استنادا إلى مستوى تقدمها الاقتصادي، لكنه خفض الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 25%.

فيما قالت بكجان، على "تويتر"، إن تركيا تتوقع أن تزيل الولايات المتحدة جميع العراقيل التى تواجه التجارة بين البلدين، مضيفة أن أنقرة ستواصل العمل على زيادة التجارة الثنائية.