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تداول 31 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 17 مايو 2019 01:59 م
تداول 31 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 31 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

 

 


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