تداول 273 شاحنة بضائع و78 سيارة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

السويس – السيد فلاح

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 20 سفينة وتم تداول 273 شاحنة بضائع و78 سيارة حيث شملت حركة الواردات 71 شاحنة و60 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 202 شاحنة بضائع و18 سيارة خلال 24 ساعة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة ثلاث سفن وهى أمانة، والحرية2، والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمانة، والحرية2، والنوى أكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، وايلة، وبريدج بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.