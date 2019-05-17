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تحرير 987 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

الجمعة، 17 مايو 2019 11:01 م
تحرير 987 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح حملات مروريه -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 987 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية.
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 132 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 

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