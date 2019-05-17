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تجديد حبس عاطلين سقطا بـ 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى السيدة زينب

الجمعة، 17 مايو 2019 07:51 م
تجديد حبس عاطلين سقطا بـ 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى السيدة زينب ارشيفية_ حبس
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه بدائرة القسم.

 

بدأت القضية بورود معلومات لقسم شرطة السيدة زينب، تتفيد بأن كلا من "أحمد.م"، عاطل، و"محمد.خ"، عاطل، يروجان الحشيش المخدر على المتعاطين.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 10 طرب حشيش ومبلغ مالي كبير حصيلة الترويج، وسلاح أبيض عبارة عن سنجة حديدية مستخدمة في تأمين المتهمين أثناء عملية الترويج.

 

 


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عقوبه الاتجار فى الحشيش

الحشيش

صناعه الحشيش

السيدة زينب

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