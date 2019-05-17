بكين تتعهد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد كيانات اقتصادية صينية

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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على القرارات الأمريكية المتعلقة بحظر كيانات صينية من العمل هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، فى تصريح اليوم، إن بكين ترفض أى عقوبات أحادية الجانب على شركات صينية، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة للرد على ذلك.

وكانت أحدى الشركات الصينية العملاقة للتكنولوجيا، أعلنت، فى بيان، أنها تعارض القرار الذى اتخذه مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بإدراجها والشركات التابعة لها على قائمة كيانات خاصة، وهو ما سيقيد بيع أو نقل التكنولوجيات الأمريكية إلى الشركة.

واعتبرت الشركة أن القرار ليس فى مصلحة أحد، وسوف يلحق ضررا اقتصاديا كبيرا بالشركات الأمريكية التى تقوم معها الشركة الصينية العملاقة بأنشطة تجارية، ويؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف الأمريكية، ويعرقل التعاون الحالى والثقة المتبادلة القائمين فى سلسلة التوريد العالمية، مشيرة إلى أنها ستسعى لإيجاد حل لهذه المسألة، وستسعى أيضا بشكل استباقى إلى التخفيف من آثار هذا الحادث.

وكان الرئيس الأمريكى "دونالد ترمب"، وقع أمس الأول الأربعاء، أمرا تنفيذيا بحظر معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأجنبية التى تعتبرها واشنطن "تشكل خطرا غير مقبول"، وهو ما اعتبره البعض استهدافا للشركة الصينية.