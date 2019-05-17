بعد ثغرة واتس آب.. صائد الهاكرز: لهذه الأسباب تليجرام ليس مؤمنا 100%

كتبت هبة السيد

بعد إعلان واتس آب، عن وجود ثغرة فى تطبيقها استغلتها شركة إسرائيلية فى وضع برنامج تجسس، ومطالبتها لمستخدمى التطبيق المملوك لشبكة فيسبوك فى تنزيل أحدث نسخ التحديث، فإن العديد من المستخدمين على مواقع التواصل اقترحوا استخدام تطبيقات بديلة للاتصال المجانى عبر الإنترنت مثل واتساب وفايبر وتليجرام.

وتعليقا على هذا الأمر قال وليد حجاج الخبير فى أمن المعلومات، إنه لا يوجد تطبيق أو برنامج تكنولوجى أمن بنسبة 100%، ومن يتحدثون عن استخدام تطبيقات بديلة قد لا تخلو أيضا من تعرضها لهجوم أو اختراق أيا كان البرنامج أو التطبيق ودرجة تأمينه.

إلا أن حجاج الشهير بصائد الهاكرز، أوضح فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاختراق أيضا يعتمد على سوء استخدام من الشخص أو وجود ثغرة أمنية يستغلها الهاكرز للحصول على البيانات الشخصية الحساسة والتى تكون عادة هدفا لهم.

وتابع بالقول بشأن اتجاه البعض الترويج للتراسل عبر تليجرام، قد يكون درجه الأمان به أكبر لعدة أسباب منها تشفير الرسائل بين الطرفين ومسح المحادثة عبر خاصية معينة وعدم اعتماده على شريحة موبايل، ويتميز بتشفير عالي وخفة وسرعة بالإداء، ولكنه شأن أى برنامج أو تطبيق ليس مؤمنا بالكامل فالتقنيات والبرمجيات التى يتأخر اختراقها لا يعنى أنها مؤمنة بالكامل فهناك نسبة تأمين قد تصل لـ98% وهناك 99% ولكن لا يوجد تأمين يصل لـ100%.

وأثار إعلان تطبيق التراسل الفورى "وآتس أب"، عن اكتشاف ثغرة أمنية تسمح للقراصنة، بتثبيت برامج التجسس عن بعد على الهواتف، جدلا واسعا خاصة فيما يتعلق بمدى سلامة تطبيقات أخرى للتراسل، بديلا للتطبيق المملوك لشبكة الفيسبوك، أو كيفية تفادى الثغرات الأمنية عبر التطبيقات المختلفة على الهواتف الشخصية، فضلا عن استفادة شركة إسرائيلية من الثغرة فى تثبيت تلك البرامج.

ووفقا لتقرير "وآتس أب"، فقد استغل عدد غير معروف من القراصنة بالفعل، الثغرة فى تثبيت برامج تجسس عالية الجودة، كتلك التي تباع عادة للدول، كما ذكرت أن الثغرة استغلت خللًا فى ميزة الاتصال الصوتى التى يوفرها التطبيق على نحو يسمح بتثبيت برامج تجسس على الجهاز الذي يُتصل به، سواء أُجيبت المكالمة أم لا.

ورغم إعلان واتساب عن إصلاح ثغرة أمنية فى تطبيقها، ومطالبتها لنحو 1.5 مليار مستخدم بتحديث التطبيق، إلا أن الأزمة الحالية أثارت جدلا بشأن كيفية تفادى تسلل تلك الثغرات الأمنية عبر الهواتف الذكية من استخدام التطبيقات المختلفة للتراسل أو غيرها عبر هواتفهم، وحمايتها من التجسس.