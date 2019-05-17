بعد النمسا.. ألمانيا تفكر بحظر الحجاب فى المدارس الابتدائية

كتب وكالات

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تفكر بفرض حظر على ارتداء التلميذات فى المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب فى النمسا المجاورة مشروع قانون يفرض حظرا مماثلا بحسب "روسيا اليوم".

وقالت مندوبة الحكومة الألمانية لشؤون دمج الأجانب، أنيت ويدمان موز، لصحيفة "بيلد" فى عددها الصادر اليوم الجمعة إنه: "من العبث أن ترتدى الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيدون هذا الرأي".

وأتت تصريحات المسؤولة الألمانية غداة إقرار مجلس النواب النمساوى مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومى اليميني-اليمينى المتطرف يمنع ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية.

غير أن النائب الألمانى المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة، ماركوس فاينبرغ، قال للصحيفة إن "الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما فى النمسا، يعوق أيضا الفتيات اللواتى قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن"، وذكر النائب بـ"الحق الراسخ فى الدستور الألمانى بممارسة المرء لمعتقده الدينى بحرية".

ويقدر عدد أفراد الجالية المسلمة فى ألمانيا بحوالى 5 ملايين شخص، أى حوالى 6٪ من إجمالى السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.