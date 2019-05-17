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بشار الجعفرى: اتفاق خفض التصعيد فى إدلب يتطلب إنهاء تركيا احتلال أراضى سوريا

الجمعة، 17 مايو 2019 06:45 م
بشار الجعفرى: اتفاق خفض التصعيد فى إدلب يتطلب إنهاء تركيا احتلال أراضى سوريا بشار الجعفرى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة
نيويورك /أ ش أ/
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شن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، هجومًا حادًا على السلطات التركية، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى لمناقشة الأوضاع فى إدلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة عن الجعفرى قوله - فى كلمة ألقاها خلال الاجتماع، الذى انعقد بدعوة من ألمانيا وبلجيكا والكويت وشاركت فيه أيضا تركيا - إن "إدلب هى محافظة سورية وبالتالى فإن الدولة السورية هى المعنية بحماية إدلب وسكانها السوريين من الإرهاب. وواجب مجلس الأمن هو مساعدة الدولة السورية فى هذا المضمار".

وتابع الدبلوماسى السوري: "اتفاق خفض التصعيد فى إدلب هو اتفاق مؤقت لا يمكن استدامته، ويجب أن يدرك الجميع أن الحفاظ عليه يستلزم التزاما من النظام التركى بإنهاء احتلاله لمساحات واسعة من المناطق السورية".

وأشار الجعفرى إلى أن مدينة إدلب وبعض المناطق المجاورة لها تخضع لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابى أى تنظيم جبهة النصرة المدرج على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية.

واعتبر الجعفرى أن تنظيم "هيئة تحرير الشام" استغل عدم وفاء النظام التركى بتعهداته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشى لفرض سيطرته على إدلب وخلق بؤرة إرهابية.

 


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