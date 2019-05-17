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بسبب نكتة.. الشرطة الأمريكية تستجوب كوميدى مصرى ..اعرف التفاصيل

الجمعة، 17 مايو 2019 06:23 م
بسبب نكتة.. الشرطة الأمريكية تستجوب كوميدى مصرى ..اعرف التفاصيل الكوميدى المصرى أحمد أحمد
كتب محمد رضا
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أعلن مكتب مفوض الشرطة بمقاطعة كولير فى فلوريدا، استجوابه لممثل كوميدى مصرى بعد ورود شكوى عن تقديمه "مزحة" حول الشرق الأوسط، قدمها أحد الحضور فى العرض الذى أقامه فى نادى هوك الكوميدى فى فلوريدا بتاريخ الـ12 من الشهر الجارى.

الشكوى المقدمة كانت ضد الكوميدى المصرى أحمد أحمد، حيث قال المشتكى وفقا لمضمون اتصاله بـ911، "العديد من الحضور رفعوا أيديهم، وقال (أحمد) لهم، من أين أنت؟ من العراق.. أنا من إيران.. أنا من هنا وأنا من هناك، ليجيب (أحمد) حسنا هذا رائع بإمكاننا تنظيم منظمة إرهابية خاصة بنا"، وذلك حسب ما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

الكوميدى أحمد، فى رد على الشكوى، قال إن المشتكى "أخطأ فى نقل ما قاله"، ناشرا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، تغريدة قال فيها: "للسجل العام، المتصل المشتكى، أخطأ فى النقل عنى، لم اقل أبدًا يمكننا البدء بتنظيم إرهابى خاص بنا".

ويذكر أن أحمد أحمد، يبلغ من العمر 48 عاما ولد فى مصر وانتقل للعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن كان عمره شهرا واحدا، وفقا للسيرة الذاتية المنشورة على صفحته الرسمية.

 


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