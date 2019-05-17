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بسبب زيادة عدد المستخدمين وعدم توافر أرقام.. أزمة فى اليابان بسبب الموبايل

الجمعة، 17 مايو 2019 10:57 ص
بسبب زيادة عدد المستخدمين وعدم توافر أرقام.. أزمة فى اليابان بسبب الموبايل الهواتف المحمولة
إيمان حنا
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تعتزم الحكومة اليابانية التدخل سريعا، خوفا من نفاد جميع أرقام الهواتف المحمولة المكونة من 11 رقما بعد 3 أعوام تقريبا.

وأشارت صحيفة ""جابان تايمز" إلى خطة لوزارة الاتصالات اليابانية، نالت بالفعل موافقة الشركات المشغلة الثلاث الكبرى، تهدف لطرح مليارات الأرقام بصيغة جديدة مكونة من 14 رقما، قبل نهاية عام 2021.

وحسب موقع "ذا فيرج" نقلا عن مصادر يابانية، فإن عدد الأرقام التي ستوفرها الوزارة سيصل إلى 10 مليارات رقم تقريبا.

وستبدأ الأرقام الجديدة بـ"020"، وهي البداية الخاصة بالأجهزة المترابطة مع بعضها عبر بروتوكول الإنترنت، المعروفة اختصارا باسم "إنترنت الأشياء".

يشار إلى أن أرقام "إنترنت الأشياء" تم طرحها في اليابان للمرة الأولى بداية عام 2017، وبالفعل تم استعمال أكثر من 32 مليون رقم حتى مارس الماضي من بين نحو 80 مليون رقم مخصص لهذه الفئة من الأجهزة.

ومن المتوقع زيادة الإقبال على الأرقام الجديدة العام المقبل، مع بدء تشغيل شبكات الجيل الخامس في اليابان.

 


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