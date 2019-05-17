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انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بحدائق القبة دون اصابات

الجمعة، 17 مايو 2019 11:36 م
انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بحدائق القبة دون اصابات انهيار عقار- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – محمد أبو عوض
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تلقت غرفة عمليات النجدة، مساء اليوم بلاغ بإنهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.

و تبين من خلال الفحص أنه أثناء تواجد معدات و لودار و كراكة لهدم منزل فى المنطقة ، حدث تصدع لعقار قديم وحدث انهيار بالكامل للمبنى المكون من أرضى وأربعة أدوار خالية من السكان ، وأصدرمحافظ القاهرة قرار بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة.

 

 


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