انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بحدائق القبة دون اصابات

كتب عبد الرحمن سيد – محمد أبو عوض

تلقت غرفة عمليات النجدة، مساء اليوم بلاغ بإنهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.

و تبين من خلال الفحص أنه أثناء تواجد معدات و لودار و كراكة لهدم منزل فى المنطقة ، حدث تصدع لعقار قديم وحدث انهيار بالكامل للمبنى المكون من أرضى وأربعة أدوار خالية من السكان ، وأصدرمحافظ القاهرة قرار بتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة.