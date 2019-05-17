انهيار المحادثات بين تيريزا ماى وحزب العمال لإنقاذ بريكست

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" إن المحادثات بين جيريمى كوربين وتيريزا ماى لإنقاذ بريكست قد انهارت مما يجعل هزيمة مشروع قانون الانسحاب المقرر الشهر المقبل شبه مؤكد.

وقد أصدر زعيم حزب العمال جيريمى كوربين الإعلان الذى طال انتظاره وقال فيه إنهم لم يستطيعوا يد الفجوات السياسية الهامة بينهم.

وأوضحت "إندبندنت" أنه بدون دعم حزب العمال، يتجه مشروع القانون إلى رفض ساحق من قبل أكثر من 100 نائب فى الأسبوع الأول من يونيو، مما يمهد الطريق لماى لإعلان استقالتها. إلا أن رئيسة الحكومة لا يزال بإمكانها محاولة كسر الجمود بإجراء مزيد من عمليات التصويت الإرشادية فى مجلس العموم، فى محاولة أخيرة للتوصل إلى حل وسط.

وكشفت وثيقة مسربة أن الحكومة البريطانية قد وضعت للعمال سلسلة من الخيارات، بما فى ذلك الالتزام بمغادرة الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية يوليو وتصويت حر على إجراء استفتاء يكون له القول الفصل.

وكانت المحادثات بين ماى وكوربين قد استمرت شهرين، وكان الهدف منها محاولة الاتفاق على خطة بريكست التى يمكن أن يكون أمامها فرصة للموافقة عليها من قبل البرلمان. إلا أن احتمال الاتفاق قد تلاشى مع زيادة غضب النواب من كلا الجانبين من العملية.

وكانت ماى قد أجبرت على الإشارة بأنها ستتنحى عن قيادة حزب المحافظين، مما يقلل من احتمال أن يقوم حزب العمال بمساعدتها.