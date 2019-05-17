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انهيار المحادثات بين الحكومة البريطانية وحزب العمال بشأن "بريكست"

الجمعة، 17 مايو 2019 02:35 م
انهيار المحادثات بين الحكومة البريطانية وحزب العمال بشأن "بريكست" تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
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أكدت الحكومة البريطانية، أن المفاوضات مع حزب العمال المعارض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" انتهت دون الوصول لاتفاق.

 

صرح بذلك متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وفقا لقناة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الجمعة.


وذكرت القناة أن التصريح يأتى عقب إعلان زعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربين انهيار المحادثات الخاصة بالتوصل لحل وسط بشأن البريكست بين الحكومة وحزب العمال.


من جانبه، أعلن حزب العمال، الجمعة، وقف المفاوضات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماى بشأن "بريكست" بعد 6 أسابيع من المفاوضات.


وفى رسالة إلى ماي.. قال زعيم المعارضة العمالية جيريمى كوربن "إن المفاوضات ذهبت إلى أقصى حد ممكن بسبب ضعف الحكومة المحافظة، معبرا عن عدم ثقته بها للتوصل إلى أى اتفاق".


وكانت حالة من الضبابية قد سادت مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مجددا اليوم، ووصلت المحادثات بين حزبى المحافظين والعمال بشأن اتفاق الخروج إلى الانهيار فى ضوء التكهنات بشأن موعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماى من منصبها.


وبعد نحو 3 أعوام من التصويت على نحو غير متوقع بالانفصال عن الاتحاد، لا يزال من غير الواضح متى ستنفصل بريطانيا أو إن كانت ستخرج على الإطلاق من التكتل الذى انضمت له عام 1973.

ويذكر أن الموعد الجديد الذى حدده الاتحاد الأوروبى لـ"بريكست" هو 31 أكتوبر المقبل، ووافقت ماى أمس على وضع إطار زمنى لمغادرتها منصبها فى مطلع يونيو، بعد محاولة رابعة أخيرة ستجريها لتمرير اتفاق الخروج فى البرلمان بعدما رفضه مجلس العموم 3 مرات.


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