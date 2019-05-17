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انتقادات فلسطينية لـ"مادونا" لمشاركتها فى حفل مسابقة يوروفيجن بتل أبيب

الجمعة، 17 مايو 2019 07:45 م
انتقادات فلسطينية لـ"مادونا" لمشاركتها فى حفل مسابقة يوروفيجن بتل أبيب مادونا
تل أبيب (رويترز)
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شاركت نجمة البوب مادونا، فى فعالية مسائية بتل أبيب أمس الخميس، قبيل عرضها المقرر بمسابقة يوروفيجن للأغانى فى إسرائيل.

 

والتقط مصور صورا لمادونا وهى فى طريقها إلى ملهى ليلى فى ميناء تل أبيب بعد حفل أقيم هناك، واستضاف المكان المطل على البحر المتوسط مجموعة من الفعاليات الخاصة بالمسابقة.

 

ووجهت انتقادات للمغنية البالغة من العمر 60 عاما، بسبب مشاركتها المقررة غدا السبت، فى نهائى المسابقة التى أصبحت هدفا لدعوات مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين للاحتجاج على احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

 

وتقول إسرائيل إن دعوات المقاطعة مناهضة للسامية وتنطوى على تمييز

 

وفى بيان أصدرته هذا الأسبوع، شرحت مادونا سبب قرارها الغناء على مسرح مسابقة يوروفيجن وقالت إنها ستتحدث دوما بصوت عال للدفاع عن حقوق الإنسان وأنها تأمل فى رؤية "مسار جديد نحو السلام".

 

وأضافت "لن أتوقف عن الغناء كى أتوافق مع الأجندة السياسية لشخص ما ولن اتوقف عن الحديث صراحة ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت بأى مكان فى العالم".

 

ووصل للمرحلة النهائية بالمسابقة كل من ألبانيا، وأذربيجان، والدنمرك، ومالطا، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وروسيا، والسويد، وسويسرا.

 


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