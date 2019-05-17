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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لربة منزل قتلها ابنها بـ10 طعنات

الجمعة، 17 مايو 2019 01:56 م
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لربة منزل قتلها ابنها بـ10 طعنات جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بربة منزل فى العقد السادس من عمرها قتلت على يد ابنها بالكون الأخضر، بسبب خلافات بينهما، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وتسلمت النيابة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة والتى أظهرت اعتداء المتهم على والدته بسلاح أبيض (سكين) مسددا لها عدة طعنات نافذة، أودت بحياتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يغيظ بمقتل ربة منزل على يد ابنها بمنطقة الكوم الأخضر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


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