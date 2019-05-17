video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بتقرير طفلة تعرضت للاغتصاب والقتل

الجمعة، 17 مايو 2019 01:59 م
النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بتقرير طفلة تعرضت للاغتصاب والقتل جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
 
 
خاطبت النيابة العامة شمال الجيزة مصلحة الطب الشرعي الخاص لإفادتها بنتائج تشريح جثة طفلة قتلت على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية، بعدما اعتديا عليها جنسيا، لاستكمال التحقيقات.
 
وكشفت التحقيقات، أن والد الطفلة "أيمن.ع"، يعمل سائق حرر بلاغ بتغيب نجلته"أميرة" 11 سنة، أثناء عودتها من درس حفظ القرآن الكريم في "كتاب" القرية، وبدأت أجهزة الأمن فى إجراء تحريات حول تغيب الطفلة، وأثناء ذلك تم العثور على جثة طفلة بالمنطقة الجبلية بكرداسة، وتبين بعد الفحص ومطابقة المواصفات انها لذات الفتاة المبلغ بتغيبها. 
 
 
وكشفت التحقيقات،  أنه تم مشاهدة الفتاة قبل اختفائها بصحبة طالبين بالصف الأول الإعدادي وهما "مروان" 13 عام طالب إعدادي، و"إسلام" 12 عاما، وبضبطهم اعترفا باستدراجهما الطفلة من أمام منزلها بمنطقة أبو رواش إلى أحدي المنازل المهجورة واعتديا عليها جنسيا، ومن ثم هشما رأسها "بزجاجة " خشية فضح أمرهما وألقيا جثتها بمنطقة نائية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحقيقات مقتل طفلة كرداسة:"طالبان بالإعدادى اعتديا عليها جنسيًا"

العثور على جثة طفلة بعد اختفائها 3 أيام فى كرداسة

تفاصيل خطف طفل "كرداسة".. سباك و3 من أعوانه نفذوا الجريمة بسبب خلافات مع والده

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة دون إصابات

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى كرداسة دون إصابات

اخبار الحوادث

حوادث كرداسة

قتل

مصرع فتاة

اغتصاب

كرداسة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة