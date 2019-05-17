النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بتقرير طفلة تعرضت للاغتصاب والقتل

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة شمال الجيزة مصلحة الطب الشرعي الخاص لإفادتها بنتائج تشريح جثة طفلة قتلت على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية، بعدما اعتديا عليها جنسيا، لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن والد الطفلة "أيمن.ع"، يعمل سائق حرر بلاغ بتغيب نجلته"أميرة" 11 سنة، أثناء عودتها من درس حفظ القرآن الكريم في "كتاب" القرية، وبدأت أجهزة الأمن فى إجراء تحريات حول تغيب الطفلة، وأثناء ذلك تم العثور على جثة طفلة بالمنطقة الجبلية بكرداسة، وتبين بعد الفحص ومطابقة المواصفات انها لذات الفتاة المبلغ بتغيبها.

وكشفت التحقيقات، أنه تم مشاهدة الفتاة قبل اختفائها بصحبة طالبين بالصف الأول الإعدادي وهما "مروان" 13 عام طالب إعدادي، و"إسلام" 12 عاما، وبضبطهم اعترفا باستدراجهما الطفلة من أمام منزلها بمنطقة أبو رواش إلى أحدي المنازل المهجورة واعتديا عليها جنسيا، ومن ثم هشما رأسها "بزجاجة " خشية فضح أمرهما وألقيا جثتها بمنطقة نائية.