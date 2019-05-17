النرويج تؤكد رعاية محادثات ممثلى النظام والمعارضة فى أزمة فنزويلا

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أكدت النرويج، اليوم الجمعة، عقد محادثات تحت رعايتها بين ممثلين عن النظام والمعارضة فى فنزويلا بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ أربعة أشهر فى هذا البلد.

وذكرت وزارة الخارجية النرويجية - فى بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "تعلن النرويج عن اتصالات أولية بين ممثلين عن الفاعلين السياسيين الرئيسيين فى فنزويلا، فى إطار مرحلة استكشافية، بهدف الإسهام فى إيجاد حل للوضع فى البلاد".

وهنأت النرويج الأطراف المشاركة على جهودها، مؤكدة رغبتها فى مواصلة دعم مسعى إيجاد حل سلمى فى البلاد.

وكان زعيم المعارضة خوان جوايدو أوضح أن ممثلين عن المعارضة الفنزويلية شاركوا فى "وساطة" النرويج من أجل محاولة حل الأزمة، وقال خلال اجتماع سياسى فى كراكاس، "لا يوجد أى شكل من أشكال المفاوضات، إنما جهود وساطة من النرويج يحضر لها البلد الاسكندنافى منذ عدة أشهر".

ولم يؤكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، حدوث تلك الاتصالات، لكنه قال، الخميس، "إن وزير الاتصالات خورخى رودريجيز يشارك فى مهمة أساسية جدا من أجل السلام فى البلاد فى أوروبا، وأنه سيعود قريبا".