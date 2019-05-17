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"المرأة العربية" تختتم الدورة التثقيفية حول تطور قضايا المرأة بالوطن العربى

الجمعة، 17 مايو 2019 01:29 م
"المرأة العربية" تختتم الدورة التثقيفية حول تطور قضايا المرأة بالوطن العربى صورة تذكارية للمشاركات فى الدورة
كتب محمود راغب
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اختتمت منظمة المرأة العربية اليوم الدورة التثقيفية حول "تطور قضايا المرأة والنوع الاجتماعى فى المنطقة العربية ودور منظمة المرأة العربية" بعرض قدمته أمل منيب من إدارة التخطيط والبرامج عن برامج عمل المنظمة الحالية لأجندة عمل 2019 حيث شرحت مكونات الأجندة وفلسفتها القائمة على أن المنظمة هى بيت المعرفة وبيت الخبرة والمنصة لعرض صوت المرأة العربية فى جميع المحافل الإقليمية والدولية .

كما شرحت أهم برامج العمل من بينها التمكين الاقتصادى للمرأة، وبرنامج المرأة والأمن والسلام، حماية المرأة من العنف، برنامج التربية من أجل المستقبل المعنى بالأطفال والناشئة، وبناء قواعد البيانات وغيرها من البرامج.

تضمنت الجلسة الثانية ورشة تدريبية للمشاركات حيث انقسمت المشاركات إلى ثلاثة فرق قمن بالنقاش فيما بينهن للإجابة على سؤالين هما: ما هى أهم القضايا ذات الأولوية للمرأة العربية وما دور العمل العربى المشترك فى ايجاد حل لهذه القضايا؟ والسؤال الثانى هل ترى ضرورة لوجود وزارة للمرأة؟ ثم تم عرض مخرجات أعمال كل فريق لتبادل الأفكار والنقاش.

وفى ختام الدورة التثقيفية قدمت الدكتورة فاديا كلمة ختامية ثم قامت بتوزيع شهادات على المشاركات.

 


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المراه العربيه

منظمه المراه العربيه

فاديا كيوان

التمكين الاقتصادى للمراه

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